Reggio Calabria, il “prezioso regalo del Comune ai dipendenti”: nel degrado del Cedir è arrivato il dispenser igienizzante!

7 Marzo 2020 11:38

Reggio Calabria, la lettera di un dipendente comunale agli amministratori dopo il regalo del dispenser igienizzante

Anche al Cedir, evidentemente per l’emergenza Coronavirus, è arrivato il dispenser igienizzante: un dipendente comunale ha scritto a StrettoWeb per commentare il “regalo” dell’Amministrazione Comunale. Di seguito pubblichiamo integralmente la lettera ricevuta:

Carissimo Direttore, se non fosse per il momento tragico che l’Italia Intera sta vivendo,continuerei per giorni a ridere come spontaneamente mi è capitato qualche giorno fa, ritrovandomi di fronte il regalo donato dai nostri cari amministratori e dalla Signora Segretaria Generale a tutti i dipendenti comunali.

Gli uffici comunali del Cedir versano in uno stato pietoso di abbandono, sporcizia e squallore già da qualche anno. In occasione delle forti piogge molti dipendenti hanno riportato seri d’anni alle proprie autovetture parcheggiate nei garage che puntualmente si allagano, gli ascensori, a fasi alterne, si bloccano e centinaia di dipendenti sono spesso costretti a percorrere diverse scale per raggiungere la postazione lavorativa. Scale sporche, piene di mozziconi di sigarette. I bagni sempre privi di carta igienica o altri prodotti per detergere le mani e dipendenti costretti a portare da casa tutto il necessario

Nelle stanze i pavimenti e i vetri non vengono puliti da almeno un paio di anni e i Signori operai della Ditta Castore si sforzano soltanto di svuotare i cestini spesso lasciando le buste sporche per giorni. Mentre si possono osservare tanti dipendenti della ex Multiservizi (regolarmente stipendiati) che trascorrono quella che dovrebbe essere la loro giornata lavorativa nei corridoi o ancora peggio negli spiazzali antistanti gli uffici a chiacchierare in attesa che passi il tempo. Vergognoso!! Ancora peggio coloro che lavorano nei piani bassi dell’edificio.. impossibile non sporcarsi le scarpe quotidianamente con gli escrementi dei cani che puntualmente passeggiano indisturbati davanti gli uffici comunali. Guai però a richiamare i proprietari degli animali..spesso ci si ritrova a fronteggiare discussioni anche feroci proprio a causa della mancanza di controllo.

Molti dipendenti quotidianamente costretti a fermarsi all’Alt dei militari che, puntualmente, ti controllano targa e tesserino spesso creando file interminabili di dipendenti che già frustrati dalle condizioni ambientali si trovano costretti ad essere quotidianamente e anche più volte al giorno controllati. Ridicolo!! Gli accessi agli uffici sono aperti h24 e senza controllo alcuno, transitano migliaia di persone estranee al personale dipendente..libere di accedere anche dentro le stanze dove sono custodite documentazione particolare anche con dati sensibili di molti professionisti reggini. Ma il male assoluto sono i dipendenti comunali che per un ristrettissimo numero di alcuni di loro vengono quotidianamente incolpati delle incapacità di Dirigenti, Assessori dei Settori e soprattutto di chi dovrebbe dare indirizzo Politico. La indiscussa preoccupazione dei Signori Amministratori sembrerebbe essere la ricerca continua e spasmotica di consenso elettorale, mantenendo nulla facenti occupati (per modo di dire) nei vari carrozzoni delle Società piuttosto che occuparsi del benessere dei propri dipendenti..

Ma ecco che arriva il regalo di questa pessima gestione amministrativa… IL dispenser igienizzante.

Grazie!! Credo che i dipendenti comunali più volte messi alla gogna mediatica, sapranno ringraziarVi ripagando questo prezioso regalo!

Lettera firmata

