Giunta Calabria, le donne di Forza Italia di Reggio plaudono alla nomina di Domenica Catalfamo: “grande orgoglio per la Giunta più rosa della storia”

20 Marzo 2020 09:59

Le donne di Forza Italia di Reggio: “grazie a Jole Santelli, la Calabria ha oggi la la Giunta Regionale più “Rosa” della storia calabrese: mai, infatti, avevamo ben 3 donne nell’esecutivo della Regione”

“Grazie a Jole Santelli, la Calabria ha oggi la la Giunta Regionale più “Rosa” della storia calabrese: mai, infatti, avevamo ben 3 donne nell’esecutivo della Regione”. Lo affermano, in una nota, le esponenti del Gruppo Donne di Forza Italia di Reggio Calabria, che a Gennaio aveva formato il Comitato “Donne pro Santelli”. “Inoltre – continuano le donne reggine – abbiamo anche la Giunta più giovane della storia, con un’età media di appena 53 anni: sono dati molto importanti che testimoniano l’entusiasmo e la vicinanza ai territori della squadra che Jole Santelli ha costruito intorno a sè. Ma a darci grande gioia è in modo particolare la nomina di Domenica Catalfamo, reggina doc, donna caparbia e competente, una figura di altissimo profilo tecnico e di comprovata esperienza professionale nella pubblica amministrazione: le deleghe importanti a Trasporti, Infrastrutture, Urbanistica e Lavori Pubblici testimoniano non solo la fiducia che Jole Santelli ha deciso di porre nei suoi confronti, ma anche la ritrovata centralità di Reggio nella politica regionale. Particolare apprezzamento – concludono – per la delega alle pari opportunità: nessuno, come una donna così sensibile e attenta – avrebbe potuto esprimere i presupposti migliori per occuparsene con tutte le basi affinchè riesca a portare risultati straordinari, in un settore che nella nostra terra ne ha tremendamente bisogno”.

