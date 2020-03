1 Marzo 2020 16:34

Reggio Calabria, la Gelateria Cesare adotta nuove norme igieniche per rassicurare i clienti

La Gelateria Cesare di Reggio Calabria per prevenire il rischio di un’epidemia da Coronavirus, ha deciso di adottare nuove norme igieniche per rassicurare i clienti in questo periodo di paura. Intervistato ai microfoni di StrettoWeb, Davide De Stefano spiega che “abbiamo indossato i guanti a protezione e per rassicurare i nostri clienti con regole di corretta igiene e li indosseremo da sempre a partire da adesso, non solo finchè non sarà finita quest’emergenza”.

Davide De Stefano della Gelateria Cesare manda un segnale di attenzione verso i clienti sulla situazione Coronavirus [VIDEO]

