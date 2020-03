Reggio Calabria, dai “Fratelli La Bufala” 55 pizze in omaggio per il pronto soccorso e il reparto di malattie infettive dei Riuniti: il ringraziamento dei medici

8 Marzo 2020 21:22

Reggio Calabria, pizze omaggio per il pronto soccorso e il reparto di malattie infettive dei Riuniti

Il dott. Antonello Faraone, medico di turno nella notte del 7 marzo presso il pronto soccorso del GOM – Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, ha scritto a StrettoWeb per esprimere il proprio desiderio di ringraziare il ristorante-pizzeria “Fratelli La Bufala” che “con sentimento di solidarietà ha inviato 55 pizze per il personale in servizio in Pronto Soccorso e Malattie Infettive, per l’impegno che stiamo portando verso la popolazione. In questo particolare momento questi gesti ci riempiono il cuore di gioia e ci consentono di andare avanti al servizio dei pazienti.

Sono questi gesti silenziosi e solidali che esprimono al meglio il sentimento di una città che vive con grande apprensione ma anche coraggio e spirito di comunità un momento così difficile e delicato.

