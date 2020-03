16 Marzo 2020 17:54

Reggio Calabria, fogna a cielo aperto in zona Ravagnese dietro il campo di calcio al lato nord dell’incrocio di via Arangea con via Abate S. Elia

Fogna a cielo aperto in zona Ravagnese a Reggio Calabria dietro il campo di calcio al lato nord dell’incrocio di via Arangea con via Abate S. Elia, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo. Una lettrice scrive: “è da circa un mese che abbiamo segnalato il disservizio agli organi istituzionali ma nessuno è intervenuto. La zona, tra l’altro, si caratterizza da un odore nauseabondo che crea disagio ai residenti”, conclude.

