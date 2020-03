Reggio Calabria e l’astinenza da Granillo: flash mob dai balconi di casa, la gente canta “Vai Reggina” [VIDEO]

14 Marzo 2020 11:44

Reggio Calabria, ieri è andato in scena un flash mob a tinte amaranto: la gente resta a casa e dai balconi canta l’inno “Vai Reggina”

Per un attimo è sembrato veramente di essere allo stadio Granillo. Ieri sera alle ore 18,00 anche a Reggio Calabria, così come in tutte le città d’Italia, è andato in scena un flash mob con la gente che si è affacciata dai balconi di casa propria per cantare l’inno nazionale. Subito dopo però qualcuno ha avuto l’idea di risuonare nelle casse “Vai Reggina” e così molti presenti hanno iniziato ad intonare a gran voce l’inno amaranto. In questi giorni il calcio è fermo, la popolazione sente la mancanza delle proprie abitudini, fra le quali anche andare allo stadio. Con grande senso di responsabilità la comunità reggina ha risposto benissimo e sta rispettando le norme imposte dal governo, così facendo servirà meno tempo per uscire da questa situazione di emergenza.

Valuta questo articolo