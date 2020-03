29 Marzo 2020 20:39

Reggio Calabria, un incendio ha colpito la zona Sud della città: le foto delle fiamme vicino allo svincolo del quartiere Modena

E’ esploso un incendio nella zona Sud di Reggio Calabria. Le fiamme sono divampate poco più avanti dello svincolo di Modena – San Sperato (direzione sud) e i Vigili del Fuoco sono già sul posto per spegnere le fiamme. Sono adesso in corso le verifiche degli stessi vigili per capirne le cause.

