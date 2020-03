Reggio Calabria: non si ferma all’alt e accelera mettendo a repentaglio l’incolumità degli agenti, denunciato

30 Marzo 2020 17:35

Reggio Calabria, attività della Polizia locale anticovid: forza posto di controllo individuato e denunciato

Nell’ambito dei servizi svolti nella giornata di ieri ed inseriti nel dispositivo di controllo anticovid 19 della Questura, la Polizia locale diretta dal comandante ha implementato sul territorio numerosi posti di blocco e controllo. All’esito degli stessi, e di numerose ispezioni commerciali, sono state rilevate 45 sanzioni per violazioni ai DPCM vigenti in materia di piano anticorinavirus.

Un soggetto infine, che non si è fermato all’alt intimato in un posto di blocco allestito nella zona sud della città, grazie alla prontezza dell’operatore che è riuscito ad annotare i caratteri alfanumerici della targa, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale oltre che sanzionato amministrativamente per violazione del d.l. n. 19 del 25 marzo ultimo scorso. Il cittadino, che conduceva il veicolo di una cittadina straniera, ha ignorato l’alt imposto ed ha accelerato mettendo anche a repentaglio l’incolumità degli agenti. A seguito di una rapidissima attività info-investigativa è stato rintracciato dopo circa un’ora presso l’abitazione della ragazza intestataria del veicolo e dopo le formalità di rito deferito in stato di libertà per resistenza, oltre che, come detto, sanzionato amministrativamente.

