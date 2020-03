Coronavirus Reggio Calabria, Falcomatà: “sospeso il pagamento dei tributi comunali”

12 Marzo 2020 12:06

Emergenza Coronavirus, la mossa del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà: sospesi momentaneamente i pagamenti dei tributi locali

“E’ un momento difficile per la nostra salute ma anche per la situazione economica delle nostre famiglie e dei nostri imprenditori. Per questo abbiamo sospeso e rinviato a data da destinarsi (decideremo dopo quando) gli avvisi di pagamento dei tributi locali e abbiamo prorogato i termini per la proposizione di ricorsi od opposizioni sugli atti in scadenza”, lo ha dichiarato con una nota ufficiale Giuseppe Falcomatà. Il sindaco di Reggio Calabria, per aiutare i cittadini in questo momento di emergenza coronavirus, ha spiegato: “lo abbiamo fatto per tutti, per dare una mano a famiglie e imprese”.

