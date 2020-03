Psicosi Coronavirus a Reggio Calabria, il Sindaco Falcomatà: “Evitate assalto ai supermercati, ho chiesto che restino aperti anche la notte”

10 Marzo 2020 15:13

Reggio Calabria, il sindaco Falcomatà fornisce ai cittadini reggini le disposizioni da seguire per rispettare il mandato diffuso dal governo italiano

“Dobbiamo cambiare le nostre abitudini, dimostrando di voler bene ai nostri familiari e ai nostri anziani. Dovete stare a casa se non per comprovate necessità di lavoro, salute o acquisto di beni di prima necessità”, si apre con questo messaggio il video pubblicato dal sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. Sui propri canali social il primo cittadino reggino ha fornito alla comunità tutti i consigli per rispettare le disposizioni emanate dal governo italiano. “Ho chiesto che venga prolungato l’orario di aperture dei supermarket anche durante la notte. Ho scritto al Ministro della Sanità l’aumento nei nostri ospedali dei posti letto per la terapia intensiva e l’assunzione a tempo indeterminato del personale medico necessario”, ha continuato Falcomatà. “Da ieri è attivo COC (Centro Operativo Comunale, ndr) che consentirà di coordinare le attività che porteranno assistenza domicialiare a tutti coloro che hanno bisogno di avere farmaci e generi alimentari”, sottolinea il sindaco. Il rischio contagi può essere ridotto seguendo le disposizioni degli esperti: “siamo una grande comunità, dobbiamo darci coraggio. Da questa situazione ne usciremo insieme anche attraverso comportamenti responsabili”, ha infine concluso Falcomatà.

Coronavirus, i consigli del sindaco Falcomatà ai cittadini di Reggio Calabria [VIDEO]

