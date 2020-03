Reggio Calabria, emergenza processionaria: arriva il caldo e scatta l’allarme [FOTO]

2 Marzo 2020 13:21

Reggio Calabria, la processionaria è un insetto di tipo infestante molto aggressivo e che prolifica sugli alberi

La processionaria è un insetto di tipo infestante molto aggressivo e che prolifica sugli alberi portandoli alla completa defogliazione. Questo insetto si sta diffondendo molto velocemente a causa dell’innalzamento delle temperature e quest’anno è presente a Reggio Calabria già da metà Febbraio. Una lettrice di StrettoWeb e mamma di un bambino che frequenta l’asilo a San Sperato, periferia sud della città, ci ha inviato la segnalazione che pubblichiamo integralmente: “Mi presento sono la Signora Ilenia Fio faccio questo appello in quanto mamma di cui il figlio frequenta l’Asilo nella Scuola di San sperato “Artuso” non credo che noi mamme abbiamo chiesto chissà cosa, un semplice intervento nella nostra scuola che da parecchi anni è invasa di processionaria circondata da Alberi di Pini che essendo pieni di nidi di quest’essere vorremmo che venisse messa una protezione per impedire che nel periodo che la processionaria esca a farsi le Sue passeggiate tra i giardini della scuola venisse un attimino protetta per evitare che ogni singolo bambino essendo che c è la presenza di un asilo possa evitare ai più piccini che in una caduta o nel fermarsi e appoggiarsi nei muri della scuola possa entrare in contatto con la processionaria al quanto Il pericolo è rappresentato dai peli urticanti provocando reazioni cutanee, alle mucose, agli occhi e alle vie respiratorie. Visto e considerato che La disinfestazione dei bruchi di processionaria in Italia è obbligatoria dal 2008, non chiedo altro che venga fatta una rimozione dei nidi di processionaria dagli addetti cioè Corpo forestale o professionisti della disinfestazione, per evitare che la presenza dell’insetto minacci seriamente la salute delle persone o degli animali o la sopravvivenza del popolamento arboreo”. Non facciamo si che resteranno solo parole scritte o buttate al vento ma cerchiamo di agire con i fatti sopratutto per la tutela dei nostri bambini …grazie…Ilenia Fio”.

