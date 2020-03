30 Marzo 2020 15:32

Reggio Calabria, l’Avv. Cozzupoli: “il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali presenta diversi profili di incostituzionalità a danno dell’Avvocatura. L’estensione ai liberi professionisti del fondo per il reddito di ultima istanza, sarebbe una misura di difficile applicazione al fine dell’erogazione della indennità pari ad euro 600,00 per il mese di marzo”

Di seguito l’intervento dell’Avv. Elena Maria Cozzupoli in materia di assistenza previdenziale relativo si professionisti iscritti alle casse Inapplicabilità e profili di incostituzionalità dell’Indennità prevista ex art. 44 DL 18/2020.

“Il testo del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (ancora non pubblicato, ma noto nel suo contenuto con riferimento alla previsione di cui all’art. 44 del DL 18/2020), presenta diversi profili di incostituzionalità a danno dell’Avvocatura. L’estensione ai liberi professionisti del fondo per il reddito di ultima istanza di cui all’art. 44 del DL 18/2020, sarebbe una misura di difficile applicazione al fine dell’erogazione della indennità pari ad euro 600,00 per il mese di marzo 2020. Peraltro la previsione di una spesa pari a 200 milioni di euro (dapprima indicata in 300 milioni) da destinarsi al detto Fondo ex art. 44, determina una ulteriore limitazione, ovvero che soltanto le prime 333.333 domande potranno essere evase e ammesse al “beneficio”, in base ad un criterio meramente cronologico disancorato, dunque, dalle effettive condizioni di maggior bisogno“. E’ quanto scrive l’Avv.Elena Maria Cozzupoli del Movimento Forense Reggio Calabria. “Se si considera, poi -prosegue- che la richiesta potrebbe essere avanzata da tutti i lavoratori autonomi e professionisti (iscritti presso i vari ordini), ci si convince ancor di più dell’esiguità ed inefficacia della misura medesima.

Ad ogni modo, il sostegno al reddito, costituito da un’indennità per il mese di marzo pari a euro 600, viene riconosciuto ai seguenti soggetti:

a) ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione, non superiore a 35.000 euro e la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) ai lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con riferimento alla ipotesi sub a), si rileva che la ulteriore condizione è priva di alcun senso, ancor più perché si chiede di attestare una patologica limitazione dell’attività professionale in conseguenza delle misure restrittive, che hanno sostanzialmente sospeso le attività processuali e la possibilità di incontrare clienti ed avviare nuove cause

Il requisito della riduzione di almeno il 33% del reddito (reddito netto) del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019 è privo di logica e risulta ancorato ad un dato assolutamente casuale. Inoltre, gli effetti e le conseguenze dell’emergenza covid sul reddito professionale anziché materializzarsi nel primo trimestre dell’anno 2020, saranno -come è logico attendersi- osservabili al più con riferimento al secondo trimestre del 2020. Ma vi è di più. Non è possibile attestare l’ulteriore requisito della c.d. sospensione dell’attività professionale, in quanto – come è a tutti ben noto – nell’allegato 1 del DPCM 22 marzo tra le attività non sospese vi sono proprio quelle c.d. legali. A parte quanto sopra rilevato, rimane l’ulteriore requisito richiesto agli Avvocati per poter accedere al predetto riconoscimento, ovvero la regolarità contributiva. Detta condizione crea un ulteriore taglio al bacino dei beneficiari della misura, perché non si tiene conto dell’entità del debito previdenziale e/o non vi è alcuna previsione favorevole nei confronti ad esempio di coloro che avrebbero potuto nelle more sanare o ratificare il “debito”.

“Si aggiunga – sottolinea– che ai fini della presentazione della domanda, da inoltrare a Cassa Forense (a decorrere dalla data dell’1 aprile 2020), sarà necessario compilare apposito modello ed autocertificare tutti i requisiti richiesti, allegando, altresì, il proprio codice iban, carta d’identità e codice fiscale. Quindi, il Governo, prima adotta una misura che contiene vizi logici e giuridici, senza tra l’altro confrontarsi con le varie Casse private dei liberi professionisti e, di poi, prevede che siano comunque le Casse a dover gestire tutto il procedimento ed a dover anticipare tutte le somme. E’ pur vero che si dovrà tener conto anche di tutti quegli Avvocati che non sono in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e che sono pari a circa il 20% degli iscritti. A parte ciò, è difficile prevedere misure a pioggia, in quanto, se non si pagano i contributi soggettivi non si possono pagare le pensioni, se non si incassa il contributo integrativo non si può fare assistenza. Ecco perché lo Stato deve prevedere nuove misure urgenti, senza adottare provvedimenti privi di concreto impatto economico e sociale, specie in favore di quei soggetti che più di altri contribuiscono agli introiti dello Stato Sia ben inteso, l’Avvocatura non vuole un reddito di cittadinanza, né vuole elemosinare diritti, pretende, però, provvedimenti seri che non offendano l’intelligenza e la dignità di una intera categoria. Si rivolge cortese invito a Cassa Forense, al Consiglio Nazionale Forense ed all’Organismo Congressuale Forense, affinché intervengano con urgenza, al fine di superare le plurime criticità di cui sembrerebbe essere affetto il Dm del Ministro del Lavoro per come qui rappresentato e, per le ulteriori criticità tecniche-amministrative connesse”, conclude.

