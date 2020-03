Reggio Calabria, il Corso Garibaldi vuoto di sabato pomeriggio: nel silenzio spettrale si sente solo il canto degli uccellini [VIDEO]

21 Marzo 2020 20:47

Reggio Calabria, il video mostra il Corso Garibaldi vuoto: il Coronavirus ha costretto la comunità a restare a casa, si sentono solo gli uccellini

A Reggio Calabria sembra di essere all’interno di un film. La città calabrese dello Stretto sta vivendo giornate a dir poco particolari, con i suoi abitanti che hanno preso grande consapevolezza della gravità della situazione e stanno rispettando le norme anti-contagio imposte dal Governo. Anche il Corso Garibaldi, punto nevralgico della vita reggina, si è svuotato completamente. Raramente si vede qualche cittadino: chiunque sia di passaggio è colto con in mano una busta del supermercato o un sacchetto della farmacia. Dalle 18.00 in poi, orario di chiusura dei negozi di generi alimentari, però tutte le vie del centro storico si trasformano in un deserto. Come testimonia il video, persino a Piazza Italia, punto di incontro per tanti giovani, in questi giorni si assiste a scene davvero spettrali. Il silenzio malinconico è interrotto soltanto dal canto degli uccellini. La speranza è che, se davvero si tratti di un film, la conclusione arrivi presto con un lieto fine. Di seguito il video.

