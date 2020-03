Reggio Calabria, paura da Coronavirus: a Porto Bolaro le vendite sono invariate [INTERVISTA]

3 Marzo 2020 16:48

Reggio Calabria: Giuseppe Falduto proprietario di Porto Bolaro parla sul panico da Coronavirus

Intervistato ai microfoni di StrettoWeb, Giuseppe Falduto, proprietario di Porto Bolaro a Reggio Calabria, ci parla degli effetti del Coronavirus al centro commerciale. “Al momento a Reggio Calabria non c’è nessuna persona affetta da Coronavirus.Al centro Commerciale Porto Bolaro sono state incrementate le norme igienico-sanitarie, i filtri dell’aria condizionata vengono puliti periodicamente e in questo periodo i controlli sono stati incrementati. All’Ipercoop c’è stato un incremento di clientela ma tutto nella normalità. Non ci sono stati momenti di panico all’interno della struttura e forniremo ai nostri clienti tutte le informazioni che il ministero della sanità ha prescritto”.

Valuta questo articolo