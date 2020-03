Reggio Calabria, il Coronavirus non deve fermare le donazioni di sangue: Adspem-Fidas organizza una raccolta speciale, INFO e DETTAGLI

17 Marzo 2020 16:25

Emergenza Coronavirus a Reggio Calabria, donare il sangue adesso è ancora più importante: giovedì mattina raccolta speciale organizzata da Adspem

L’Italia è in ginocchio per l’emergenza Coronavirus e questo purtroppo ha generato un altro grosso problema. Per paura di contrarre il Covid-19, nell’ultimo periodo si è verificata una netta diminuzione della donazioni di sangue. Tanti appelli sono stati fatti negli ultimi giorni, perché è necessario continuare a garantire le terapie a chi ne ha bisogno. La riduzione del sangue “mette a rischio i 1800 pazienti che ogni giorno hanno bisogno di trasfusioni e se non lo facciamo potranno ingolfare gli ospedali per le complicanze della loro anemia” avverte Giancarlo Liumbruno, direttore del Centro Nazionale Sangue (CNS), sottolineando l’importanza di non interrompere questo gesto di solidarietà. In tanti hanno risposto agli appelli delle autorità, ma non è ancora sufficiente.

Bisogna continuare a donare, senza abbassare la guardia. Donare il sangue infatti è un gesto sicuro, anche ai tempi del nuovo coronavirus, e non comprende alcuna controindicazione: “i centri di raccolta sono attrezzati e organizzati per garantire tutte le misure di sicurezza dal contagio”, ci tiene a far presente Liumbruno. Va ribadito che ciò non è dannoso per il donatore e non lo espone ad alcun rischio infettivo; al contrario permette un controllo gratuito della propria salute. Uscire di casa per andare a donare il sangue è inoltre consentito perché compreso tra le “necessità” previste dal governo come eccezioni al vincolo di rimanere in casa imposto per contrastare l’epidemia.

Reggio Calabria, ecco dove si può donare il sangue

Donare il sangue è un gesto d’amore e di solidarietà, per tale motivo la redazione di StrettoWeb si impegna a ricordare che il Centro Trasfusionale del Morelli è attivo ogni mattina e continua ad accogliere tutti i cittadini. In virtù di questo invitiamo i nostri lettori ad abbandonare ogni tipo di dubbio e ansia. “Abbiamo messo in atto tutte le situazioni che ci permettono di prevedere e prevenire il contagio, ma anche perché chi dona il sangue ha un sistema immunitario che gli permette di non ammalarsi”, ha voluto specificare con un video messaggio il dott. Alfonso Trimarchi, primario del Centro Trasfusionale reggino.

Reggio Calabria, si mobilita anche l’Adspem-Fidas: giovedì mattina raccolta speciale a San Giorgio Extra

Per far fronte a questa emergenza l’associazione Adspem – FIDAS di Reggio Calabria, ha organizzato una raccolta speciale nel giorno della Festa del Papà, il 19 marzo, di fronte alla Chiesa di San Giorgio Extra. Sarà disponibile sul luogo l’autoemoteca, a partire dalle ore 8,00 e sino alle ore 11,00. La cittadinanza è chiamata a rispondere presente per aiutare le aziende ospedaliere reggine a non incorrere in ulteriori situazioni problematiche. Invitiamo tutti a recarsi a donare il sangue, perchè è uno dei gesti d’amore e generosità più importanti che possiamo fare per tutta la nostra comunità.

