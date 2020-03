Reggio Calabria, eccoli i veri eroi: diventa virale lo scatto di medici e infermieri del Grande Ospedale Metropolitano [FOTO]

12 Marzo 2020 12:50

Reggio Calabria, è diventato virale la foto pubblicata dai medici e dagli infermieri del Grande Ospedale Metropolitano: sono loro gli eroi del momento

L’Italia sta attraversando un momento difficile a causa della diffusione del coronavirus, per superarlo la popolazione dovrà comportarsi in modo responsabile e rispettare tutte le direttive imposte dal governo italiano. Il consiglio degli esperti è quello di uscire di casa il meno possibile, è questo anche il messaggio lanciato dai medici e dagli infermieri del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria. E’ in queste ore diventato virale lo scatto realizzato dal personale sanitario della struttura reggina, che sui social ha già raccolto grande apprezzamento e sostegno. Sono loro i veri eroi in prima linea, che con grande sacrificio e impegno stanno tenendo in piedi un sistema già di per sé in difficoltà. E’ anche e soprattutto per la loro che bisogna rispettare le norme del decreto #iorestoacasa.

Valuta questo articolo