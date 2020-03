Reggio Calabria, Coronavirus: chiude Università Mediterranea [DATE, INFO E DETTAGLI]

3 Marzo 2020 17:22

Reggio Calabria, disposizioni urgenti dall’Università Mediterranea per il Coronavirus

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha dato disposizioni urgenti riguardanti le attività didattiche e le sedute di laurea. “Con Decreto Rettorale n. 74 del 3/3/2020 (allegato), relativo a misure precauzionali e di contenimento del rischio di contagio da “Covid-2019”, è disposto, tra l’altro, che:

– per consentire la disinfezione dei locali di Ateneo, le attività didattiche sono sospese dal 4 all’8 marzo e riprenderanno dal 9 marzo 2020;

– le sedute di laurea programmate dal 4 al 19 marzo 2020 si svolgeranno in presenza dei soli laureandi, assicurandone la pubblicità dall’esterno della Cittadella universitaria, anche per parenti e ospiti, attraverso i canali telematici predisposti. Nella consapevolezza di condizionare il momento di gioia legato al raggiungimento dell’ambito traguardo, tale misura, già preannunciata e poi meditata e maturata con la giusta attenzione e con grande dispiacere, si rende purtroppo necessaria per la tutela della salute”.

