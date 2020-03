Coronavirus a Reggio Calabria, controlli a tappetto su tutto il territorio: chi viaggia deve possedere il modulo per l’autocertificazione [VIDEO]

11 Marzo 2020 13:10

Reggio Calabria, per spostarsi da un comune all’altro è necessario il modulo per l’autocertificazione: controlli della Polizia Municipale sui viaggiatori

Si intensificano i controlli delle forze dell’ordine a Reggio Calabria. Dopo il decreto emanato dal governo sull’emergenza coronavirus, che ha dichiarato tutta Italia zona protetta, in città e in tutta la provincia le autorità si stanno muovendo per fare in modo che tutti (dalle aziende ai singoli cittadini) rispettino le nuove norme imposte. Il video proposto in fondo al testo riprende un posto di blocco della Polizia Municipale sulla SS 18 Tirrena Inferiore all’altezza di Gallico. Controlli a tappeto dunque sui viaggiatori che entrano ed escono dal comune di Reggio: ancora non tutti sono in possesso del modulo per l’autocertificazione, che da ieri rappresenta un obbligo per chi ha la necessità di lasciare la propria residenza.

