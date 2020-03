Coronavirus a Reggio Calabria, nuove bufale su Whatsapp. I fratelli Modafferi fanno chiarezza

12 Marzo 2020 12:09

Coronavirus, Reggio Calabria: sono di cattivo gusto le bufale che diventano virali su Whatapp in un momento così delicato

Dopo la bufala di ieri diventata virale su Whatsapp sul “focolaio accertato a Gallico” e su Santo Caracciolo, un’altra famiglia è stata colpita da questa barbarie social: sono i proprietari del negozio di mobili Modafferi sulla Nazionale a Gallico. Gli stessi “sarebbero a casa con febbre alta e quindi affetti anch’essi da Coronavirus, perchè sono stati a contatto con un amico di Santo Caracciolo“. Roba che neanche in un paesello della giungla. Per smentire queste fandonie i fratelli Modafferi hanno inviato a StrettoWeb una lettera che riportiamo integralmente:

“Abbiamo ricevuto un messaggio su whatspp che integralmente riportiamo qui di seguito: ‘Ecco perché ci sono i posti di blocco. Anche i Modafferi, i proprietari del negozio di mobili sulla Nazionale vicino casa mia sono con febbre alta. Hanno chiamato e gli hanno detto che non c’è bisogno di fare il tampone perché è il coronavirus visto che sono stati a contatto con un amico di tale Santo Caracciolo e anche lui è positivo.’ Pertanto:

-ci siamo messi in contatto con il Maresciallo dei Carabinieri di Gallico e con la Protezione Civile e ci siamo sincerati del fatto che Gallico NON È BLOCCATA

-essendo i fratelli Modafferi costantemente a contatto con il pubblico, avendo uno dei due fratelli una semplice febbricola senza altri sintomi (motivo per cui i responsabili della Protezione Civile non ha eseguito il tampone o altri interventi), ed essendo quest’ultimo entrato in contatto non direttamente con il suddetto contagiato ma con interposta persona, per senso civico e responsabilità, sono stati avverti i responsabili preposti al monitoraggio del virus e per tale motivazione cautelativamente messo in quarantena presso la propria abitazione. Mobili Modafferi si riserva di adire le vie legali. “

Giova precisare che il posto di blocco di ieri a Gallico non è stato l’unico in città, e non era un vero e proprio posto di blocco: serviva soltanto a controllare che chi fosse in giro, lo stesse facendo per comprovate esigenze lavorative, di salute o di necessità, con il controllo dell’apposita autocertificazione. Come sta accadendo in tutt’Italia. Ma a Reggio Calabria basta poco per innescare le fantasie di gente che evidentemente non ha nulla di meglio da fare.

