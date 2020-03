14 Marzo 2020 12:28

Reggio Calabria: la giunta comunale ha approvato la progettazione di interventi per la messa in sicurezza ed il ripristino delle condotte idriche in tutto il territorio della città dello Stretto

La giunta comunale di Reggio Calabria ha approvato la progettazione di interventi per la messa in sicurezza ed il ripristino delle condotte idriche in tutto il territorio della città dello Stretto. Si tratta di un’opera finanziata grazie al “Decreto Reggio” che ammonta a circa 4 milioni e mezzo di euro. Il finanziamento si è reso necessario per risanare le vecchie condotte cittadine, sottoposte a varie riparazioni e che creano diversi disservizi idrici in tutta la città.

