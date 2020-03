Reggio Calabria, conclusa indagine per 22 furbetti del cartellino

21 Marzo 2020 11:25

Reggio Calabria, per gli indagati l’accusa e’ di truffa aggravata ai danni dell’Ente di appartenenza

Notificato a 22 dipendenti della Citta’ metropolitana di Reggio Calabria l’avviso di conclusione delle indagini preliminari relative all’operazione ‘Via vai’ contro l’assenteismo sul posto di lavoro. Per gli indagati l’accusa e’ di truffa aggravata ai danni dell’Ente di appartenenza. Le indagini in questione, condotte dai finanzieri della Compagnia Pronto impiego di Reggio Calabria, sono state coordinate dal procuratore aggiunto Gerardo Dominijanni e dirette dal sostituto procuratore Paolo Petrolo. L’attivita’ investigativa, corroborata da oltre tre mesi di riprese video e servizi di osservazione, pedinamento e controllo, ha consentito monitorare il modus operandi dei 22 dipendenti pubblici. Nello specifico, gli indagati, attraverso un sistema basato su favori reciproci ed espedienti per attestare la presenza lavorativa negli uffici di appartenenza, riuscivano ad assentarsi indisturbati dal luogo di lavoro anche per diverse ore al giorno. Alcuni impiegati, addirittura, non facevano neppure ingresso in sede, sebbene figurassero regolarmente in servizio.

