Reggio Calabria, un cittadino sul Coronavirus: “stamattina c’è il mercatino del viale Messina con molta gente, perchè questi controsensi?”

6 Marzo 2020 12:25

Reggio Calabria, la segnalazione di un cittadino sul Coronavirus in città

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione riguardo la notevole presenza di persone al mercatino del venerdì del Viale Messina a Reggio Calabria, nonostante il ministero stia quotidianamente invitando i cittadini a non recarsi in luoghi affollati per contrastare il contagio del Coronavirus. Il lettore indignato afferma: “Salve, poco fa – attraversando il Viale Calabria – ho constatato che (contemporaneamente alle scuole chiuse, alla raccomandazione di evitare contatti ravvicinati tra le persone ed a tutte le altre misure consigliate e disposte) il solito mercatino di Via Messina era lì ed affollatissimo? La nostra massima autorità sanitaria locale non avrebbe dovuto pensarci?

Come al solito dopo che si ruba a Santa Chiara si mettono i portoni in ferro. Aspettiamo che succeda qualcosa e poi interveniamo?Grazie per la vs. attenzione. Saluti”.

