Tanta gente in coda alla Gelateria Cesare di Reggio Calabria in questa domenica di Marzo, caratterizzata dal bel tempo, per la grande sfida tra i due gusti di gelato speciali, Biscocrema e Nutella biscuits. Com’è possibile osservare nelle foto a corredo dell’articolo, tanti golosi hanno atteso il loro turno per partecipare alla sfida lanciata dalla gelateria nel weekend tra i due gusti speciali in limited edition.