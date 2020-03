10 Marzo 2020 16:36

Reggio Calabria, nuove regole da rispettare su indicazione del Ministero

Anche la Gelateria Cesare di Reggio Calabria in relazione al DPCM del 4 MARZO 2020, relativo all’emergenza COVID-19, rispetterà le indicazioni del Ministero. I collaboratori del famoso chioschetto verde sito sul lungomare Falcomatà, hanno già ricevuto le indicazioni su come comportarsi correttamente per evitare il sovraffollamento all’interno della gelateria. Il locale sarà aperto dalle ore 6 alle 18 e per chi preferisce gustare il nostro gelato da casa, può ordinarle a domicilio.

