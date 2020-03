Reggio Calabria, la soddisfazione dei consiglieri comunali di Forza Italia per la nomina di Catalfamo nella Giunta di regionale: “ottima scelta di Cannizzaro”

19 Marzo 2020 12:15

Reggio Calabria, la soddisfazione dei consiglieri comunali di Forza Italia per la nomina di Catalfamo nella Giunta di regionale: “una scelta condivisibile ed oculata quella del neo Assessore reggino, così come ben designata dal Coordinatore Provinciale di Forza Italia, on. Francesco Cannizzaro”

“Esprimiamo piena soddisfazione per la nomina da parte della Presidente della Regione Jole Santelli di Mimma Catalfamo ad Assessore della Regione Calabria con delega alle Infrastrutture, lavori pubblici, trasporti e urbanistica. Una scelta condivisibile ed oculata quella del neo Assessore reggino in quota Forza Italia, così come ben designata dal Coordinatore Provinciale di Forza Italia, on. Francesco Cannizzaro“, è quanto scrivono in una nota i consiglieri di Forza Italia del Comune di Reggio Calabria, la capogruppo Mary Caracciolo, Lucio Dattola, Pasquale Imbalzano. “Tutti noi conosciamo le grandi doti del neo Assessore nell’ambito dei trasporti e dell’urbanistica -prosegue la nota- in quanto da sempre impegnata in questo settore nella qualità di dirigente della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ove non ha mancato di mostrare le sue capacità tecniche e relazionali. Si tratta di una importante e strategica delega e Mimma, siamo certi, porterà quel giusto impulso ed un entusiasmo per dare lustro alla nostra Città di Reggio Calabria, conoscendone bene gli atavici problemi strutturali riguardanti proprio i collegamenti e i trasporti. Piena fiducia quindi al neo assessore, persona sempre discreta e decisamente efficace, e che siamo certi farà grandi cose insieme a tutta la nuova Giunta, cui va il nostro più sincero augurio, certi che saranno in grado di far dimenticare ai calabresi, anche se non sarà facile, i disastri della politica di Mario Oliverio”, conclude la nota.

