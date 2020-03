10 Marzo 2020 18:59

Reggio Calabria: perdita d’acqua, buche e rifiuti in Via Trapezzoli sud a San Gregorio. Un cittadino: “abbiamo più volte segnalato i disservizi ma nessuno risponde”

Non si arresta il degrado e l’incuria a Reggio Calabria. Un lettore denuncia una condizione difficile in Via Trapezzoli Sud a San Gregorio tra una raccolta di rifiuti a singhiozzo, una copiosa perdita di acqua con la conseguente mancanza in casa. Il lettore scrive: “non se ne può più, i disservizi sono stati segnalati a chi di dovere, ma nessuno interviene”.

Lettera firmata

