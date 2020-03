Da Reggio Calabria a Bruxelles: la giovane reggina Antonia Vadalà diventa ambasciatrice della ONE Campaign in Belgio

10 Marzo 2020 16:32

Una reggina ambasciatrice della ONE Campaign in Belgio: con grande orgoglio per la città di Reggio Calabria, la giovane Antonia Vadalà entrata a far parte dell’organizzazione

Una notizia che riempe d’orgoglio l’intera cittadinanza. La giovane Antonia Vadalà è entrata a far parte del gruppo di giovani ambasciatori per il Belgio 2020 della ONE Campaign. La 26enne nata a Reggio Calabria porta avanti insieme agli altri attivisti una serie di interventi creativi e innovativi a sostegno delle campagne di sensibilizzazione promosse da ONE. “Voglio alzare la voce per rendere i politici responsabili delle proprie promesse. Vivendo a Bruxelles ho la possibilità, più di altre persone, di influenzare positivamente il mondo attraverso le mie azioni. Fare campagna per ONE sicuramente mi permetterà di fare la differenza”, ha commentato Antonia Vadalà in un comunicato stampa dell’organizzazione. In particolar modo quest’anno l’impegno sarà quello di fare pressione sulle istituzioni europee in merito al budget stanziato da parte dell’UE per la Partnership Africa-UE. Questa posizione (di carattere volontario) rappresenta un’ottima opportunità per chiunque desideri impegnarsi in modo più attivo nell’ambito della cooperazione allo sviluppo internazionale o migliorare le proprie capacità per diventare un agente del cambiamento.

ONE è un’organizzazione che opera con campagne e attività di sensibilizzazione per combattere la povertà estrema e le malattie prevenibili, soprattutto in Africa. ONE, attraverso il lavoro dei propri amabsciatori, sensibilizza l’opinione pubblica e sollecita l’intervento dei leader mondiali a sostegno di politiche intelligenti ed efficaci e di programmi che salvano vite, aiutano i bambini ad andare a scuola e migliorano le condizioni future. Il compito dei rappresentanti, come appunto la reggina Antonia Vadalà, è intervenire affinché i leader del mondo onorino gli impegni che si sono assunti nella lotta contro la povertà estrema e realizziamo campagne che promuovano politiche di sviluppo migliori e aiuti più efficaci. L’obiettivo è inoltre di promuovere una maggiore democrazia, senso di responsabilità e trasparenza in ambito decisionale a garanzia di un’efficace attuazione delle politiche di eradicazione della povertà.

Come giovane attivista di ONE, Antonia Vadalà ha già avuto la possibilità di interagire con rappresentanti politici a livello europeo, condurre campagne di sensibilizzazione e lavorare con i media sui temi della povertà estrema e della prevenzione delle malattie prevenibili. E’ l’ennesimo grande risultato conseguito da una nostra concittadina che con grande impegno e dedizione verso il proprio lavoro ha conquistato un ruolo importante. Un esempio per tutti i ragazzi reggini che ogni giorno danno il massimo per la propria passione, non devono spegnere la loro speranza e continuare ad inseguire i propri sogni.

