Un ponte di solidarietà da Reggio Calabria al Bambin Gesù di Roma: donato un fotoforo all’ospedale

1 Marzo 2020 13:23

Grazie alla generosità dei cittadini di Reggio Calabria, all’ospedale di Roma la prossima settimana entrerà in funzione un nuovo fotoforo

Un ponte di solidarietà tra Reggio Calabria e l’ospedale Bambino Gesù di Roma. Grazie alla generosità dei cittadini di Reggio Calabria, all’ospedale di Roma la prossima settimana arriverà un nuovo fotoforo . I fondi per l’acquisto, circa 2000 euro, sono stati raccolti in occasione della pedalata di beneficenza organizzata l’estate scorsa dall’associazione Free Biker di Reggio Calabria. Superate le lungaggini burocratiche, oggi Stefania Tamiro è riuscita a donare la cifra raccolta all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Il “fotoforo” è lo strumento che utilizzano in chirurgia neonatale per illuminare il punto esatto dell’operazione.

