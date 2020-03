Reggio Calabria: Autoricambi Calabrò ci spiega come prenderci cura della nostra auto in questo periodo dell’anno

3 Marzo 2020 12:33

Una domanda che si pongono sempre in molti: quale tipo di olio motore usare? Non è sufficiente acquistare un olio motore, da sostituire periodicamente, per poter garantire alla propria auto il top delle prestazioni. Le performance del proprio veicolo vengono fortemente influenzate da quelle del sistema di lubrificazione che non solamente permetterà all’auto di poter funzionare meglio, ma inciderà direttamente sulla durata della vita del motore.

Proviamo allora a capire, con la guida e la consulenza di Autoricambi Calabrò, storica azienda del settore a Reggio Calabria, quale tipo di olio motore conviene utilizzare in questa fase finale della stagione invernale. Cosa c’entra la stagione? E’ fondamentale, perché quando il clima non è caldo diventa importante scegliere un olio motore che sia in grado di lubrificare il motore a freddo. Da questo punto di vista è utile sapere che la lettera W che contraddistingue la marcatura dell’olio motore indica la temperatura a cui la pompa dell’olio è in grado di lavorare correttamente, e l’albero motore è in grado di essere azionato con una coppia sufficiente ad avviare il motore.

Dunque, la presenza della lettera W ci indica che l’olio motore può essere tranquillamente utilizzato anche durante l’inverno. Le cifre che accompagnano la lettera indicano invece le caratteristiche alle alte temperature.

Gli oli 5w30 e 5w40

Tra gli oli motore più diffusi per la stagione invernale ci sono sicuramente quelli di categoria 5w30 e 5w40. Entrambi assicurano le stesse caratteristiche alle basse temperature, con una viscosità ottimale per l’avviamento del motore a -30 gradi e fluidità a -35 gradi. A cambiare sono principalmente le caratteristiche alle alte temperature, considerato che la viscosità cinematica del tipo 5w30 varia tra 9,3 e 12,5 mm2/s, mentre la viscosità dinamica è pari a 2,9 mPas. Nel caso dell’olio motore 5w40, questi valori sono pari a 12,5 – 16,3 mm2/s e a 3,5 mPas.

Tra pro e contro

Evidentemente, ciascuna di questa categoria di olio motore ha dei vantaggi e degli svantaggi. A titolo di esempio, Autoricambi Calabrò ci rammenta come l’olio motore 5w40 sia in grado di produrre una pellicola di olio tendenzialmente più spessa, che può essere l’ideale per poter lubrificare il motore di auto che hanno necessità di alte prestazioni. Per contro, proprio l’elevata resistenza all’avviamento potrebbe influenzare le prestazioni dinamiche sul motore. Da questo punto di vista potrebbe essere utile sapere che maggiore è la scala delle temperature di utilizzo e minore sarà la sua durata. L’olio motore 5w30 viene pompato meglio attraverso il sistema di lubrificazione. Ne deriva che questo olio motore può assicurare una migliore pulizia dei componenti del sistema di alimentazione, può favorire il raffreddamento e, in sintesi, contenere il consumo di carburante.

Il nostro suggerimento finale è quello di condividere le proprie effettive necessità con un professionista del settore, quale è Autoricambi Calabrò di Via Reggio Campi II Tronco, a Reggio Calabria, che possa condividere con voi quali siano i componenti migliori da applicare al proprio veicolo. In questo modo si eviteranno errori anche gravi, che potrebbero abbattere l’efficienza delle prestazioni della propria auto e mettere a rischio la sicurezza durante l’avviamento e durante la percorrenza della stessa.

