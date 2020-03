Reggio Calabria: auto sfonda muro e rischia di finire giù [FOTO]

9 Marzo 2020 11:36

Reggio Calabria, l’incidente si è verificato questa mattina sul Viale Europa

Paura questa mattina sul Viale Europa a Reggio Calabria. Un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, ha sfondato un muretto, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, e ha rischiato di finire giù. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo.

