5 Marzo 2020 19:18

Reggio Calabria, l’auto ha preso fuoco mentre transitava in via Paolo Pellicano

Un’auto, una Fiat Idea, ha preso fuoco pochi minuti fa in pieno centro a Reggio Calabria mentre transitava nell’incrocio tra via Crisafi e via Paolo Pellicano. L’auto è stata letteralmente avvolta dalle fiamme mentre era in marcia, ed è andata completamente carbonizzata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Fortunatamente gli occupanti sono riusciti a fuggire in tempo e non riportano conseguenze rilevanti.

