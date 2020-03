3 Marzo 2020 15:45

Reggio Calabria, l’incidente si è verificato questa mattina sul Lungomare Falcomatà

Un incidente si è verificato questa mattina sul Lungomare Falcomatà a Reggio Calabria. Un anziano di 90 anni mentre si trovava a bordo della propria auto, una Opel Agila, ha perso il controllo del mezzo finendo la corsa su un lato dopo aver urtato un’auto parcheggiata. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale e il 118 per prestare le cure all’anziano che è stato trasportato agli Ospedali Riuniti ma per fortuna non è in pericolo di vita.

