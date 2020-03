Reggio Calabria, Atam ha informatizzato tutti servizi riguardanti la sosta sulle strisce blu

30 Marzo 2020 17:58

Reggio Calabria: il nuovo servizio attivo da oggi, già collocato nell’ambito del processo di miglioramenti dei servizi di ATAM SpA, col fine di agevolare il rapporto con gli utenti, di costante miglioramento della qualità dei servizi

Dopo l’attivazione di un team per il Social Media Customer Care, il servizio di assistenza effettuato attraverso i canali social dedicati, direttamente online. In questo periodo di difficoltà nell’intento di proseguire azioni volte ad agevolare l’utenza sotto ogni punto di vista, ATAM, ha deciso di informatizzare tutti servizi riguardanti la sosta sulle strisce blu di Reggio Calabria. Il nuovo servizio attivo da oggi, già collocato nell’ambito del processo di miglioramenti dei servizi di ATAM SpA, col fine di agevolare il rapporto con gli utenti, di costante miglioramento della qualità dei servizi e di ottimizzazione delle modalità di erogazione e fruizione dei medesimi, adeguandoli, quanto più possibile, alle esigenze dei cittadini, si rende adesso, in piena emergenza COVID-19, assolutamente necessario.

Sono infatti disponibili tramite la nostra App “ATAM – Trasporti e Sosta” * tutti gli abbonamenti per la sosta:

Settimanale, Mensile ed Annuale che potranno essere selezionati facilmente cliccando su Sosta, abbonamenti sosta e poi sul carrello col “+”;

che potranno essere selezionati facilmente cliccando su Sosta, abbonamenti sosta e poi sul carrello col “+”; Quelli speciali agevolati T30, T45 e T50

– Abbonamento T30 destinatari: docenti delle scuole e personale part-time del settore commercio;

– Abbonamento T45 destinatari: pubblica amministrazione, dirigenti scolastici, personale full time settore commercio;

– Abbonamento T50 destinatari: bancari e assicurativi.

Si potrà fare la richiesta online tramite il sito al seguente link

http://www.atam.rc.it/html/sosta_titoli.html saranno poi attivati e per 12 mesi saranno disponibili all’acquisto tramite App senza bisogno di recarsi in ATAM.

destinatari: docenti delle scuole e personale part-time del settore commercio; destinatari: pubblica amministrazione, dirigenti scolastici, personale full time settore commercio; destinatari: bancari e assicurativi. Si potrà fare la richiesta online tramite il sito al seguente link http://www.atam.rc.it/html/sosta_titoli.html saranno poi attivati e per 12 mesi saranno disponibili all’acquisto tramite App senza bisogno di recarsi in ATAM. Auto ecologiche : Si potrà fare la richiesta online tramite il sito al seguente link

http://www.atam.rc.it/html/sosta_titoli.html.

Dopo la verifica documentale da parte di ATAM, sarà possibile acquistarlo direttamente dall’APP (si potrà sottoscrivere dai primi di aprile)

: Si potrà fare la richiesta online tramite il sito al seguente link http://www.atam.rc.it/html/sosta_titoli.html. Dopo la verifica documentale da parte di ATAM, sarà possibile acquistarlo direttamente dall’APP (si potrà sottoscrivere dai primi di aprile) Permessi Sosta Residenti: Si potrà fare la richiesta online tramite il sito al seguente link: http://www.atam.rc.it/sosta/index.php

È consentito altresì un abbonamento ad una tariffa ridotta, di € 120,00/anno per un secondo veicolo sempre di proprietà di un componente del nucleo familiare.

Dopo la verifica documentale da parte di ATAM, sarà possibile acquistarli direttamente dall’APP. Attivabile su richiesta ed acquistabile tramite app.

Sull’App sono state aggiunte le FAQ, (domande frequenti) grazie alle quali saranno fugati molti dei vostri dubbi, per la restante parte, ricordiamo che è attivo il servizio di Social Media Customer Care. Il nuovo servizio permette, quindi, di accelerare le operazioni senza spostamenti ma usufruendo di una qualsiasi postazione internet. La prospettiva su cui ATAM sta “viaggiando” è quella di un futuro sempre più a portata di cittadini e utenti.

Valuta questo articolo