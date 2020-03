Reggio Calabria, 58enne arrestato per atti persecutori [DETTAGLI]

3 Marzo 2020 17:27

Reggio Calabria: Polfer di Villa San Giovanni arresta 58enne

Nell’ambito dei controlli predisposti dal Compartimento della Polizia Ferroviaria di Reggio Calabria, gli Operatori della Polfer di Villa San Giovanni hanno arrestato un cittadino italiano di 58 anni poiché gravato dal provvedimento restrittivo degli arresti domiciliari emesso dalla Corte di Appello di Catania per il reato di Atti Persecutori. L’uomo è stato fermato e controllato a bordo del treno IC 724 in partenza da Villa San Giovanni per Napoli. Condotto negli Uffici di Polizia, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso il proprio domicilio al fine di scontare la pena residua di 2 anni e 8 mesi.

Valuta questo articolo