27 Marzo 2020 20:51

Reggio Calabria: un pastore svizzero si è perso ieri mattina, l’appello dei proprietari per ritrovarlo

E’ stato lanciato in queste ore un appello alla cittadinanza reggina per il ritrovamento di un cane smarrito. Mercoledì 25 marzo, intorno alle ore 14, in via San Filippo a Pellaro, è stata smarrita una femmina di pastore svizzero. Il cane ha età 7 anni ed è di colore bianco. Chiunque avesse informazioni o dovesse avvistarlo può contattare il proprietario Roberto al numero 3482455120.

Valuta questo articolo