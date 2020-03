Reggio Calabria: annullata la misura interdittiva della sospensione dal servizio nei confronti di una maestra dell’IC Bova-Condofuri-Palizzi

9 Marzo 2020 10:02

Reggio Calabria: annullata senza rinvio la misura interdittiva della sospensione dal servizio emessa a carico dell’insegnante Enza Lucia Donata Cavallaro dell’Istituto Comprensivo Bova-Condofuri-Palizzi

Con sentenza n. 307/2020, la Suprema Corte di Cassazione, VI Sezione penale, su conforme richiesta del Procuratore Generale, ha annullato senza rinvio la misura interdittiva della sospensione dal servizio emessa a carico dell’insegnante Enza Lucia Donata Cavallaro dell’Istituto Comprensivo Bova-Condofuri-Palizzi. Ha trovato così pieno accoglimento la tesi difensiva proposta dai difensori dell’indagata, Avv. Antonio Mazzone del Foro di Locri e Avv. Domenico Vadalà del Foro di Reggio Calabria. La vicenda traeva origine da un’indagine svolta dalla Guardia di Finanza di Melito Porto Salvo presso la scuola primaria di Palizzi Marina che aveva suscitato un rilevante clamore mediatico sulla stampa locale, nazionale e online. In particolare, con l’Ordinanza cautelare del 9/09/2019, il GIP presso il Tribunale di Locri, dott. Sergio Malgeri, accogliendo la richiesta della locale Procura, aveva disposto a carico dell’Ins. Cavallaro Enza Lucia Donata, la sospensione ex art. 289 c.p.p. dell’esercizio del pubblico servizio di insegnante della scuola primaria per il periodo di 12 (dodici) mesi, interdicendole, per il medesimo periodo, tutte le attività ad esso inerenti. La Suprema Corte, all’esito della Camera di Consiglio del 4 marzo u.s., ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, caducando così l’originaria misura interdittiva emessa a carico dell’insegnante Cavallaro che ora dovrà essere riammessa in servizio.

