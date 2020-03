Reggio Calabria: anche agli Ospedali Riuniti è operativa la tenda del pre-triage per i casi sospetti di Coronavirus [FOTO]

3 Marzo 2020 15:21

Reggio Calabria, montata da domenica una tenda della Protezione Civile per controlli in caso di Coronavirus

Su ordinanza della Regione Calabria, anche a Reggio è stata allestita all’interno degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria una tenda della Protezione Civile utile a fronteggiare l’eventuale emergenza Coronavirus. La tenda è stata posizionata nel piazzale adiacente al pronto soccorso ed è stata ben indicata con cartelli: è accessibile tramite un percorso apposito realizzato per tutti coloro i quali hanno sintomi influenzali o sospettano di aver contratto il Coronavirus. La misura si è resa necessaria per evitare eventuali contagi all’interno del Pronto Soccorso.

Nelle tende sono impegnati operatori del personale sanitario ospedaliero per effettuare in sicurezza il pre-triage ed evitare rischi di contagio da Coronavirus all’interno del nosocomio. La situazione ai Riuniti è molto tranquilla, a parte l’attimo di terrore tradito dall’espressione del volto della dottoressa che ci ha visto avvicinarci: è bastato chiarire che il motivo della nostra presenza non fosse un sospetto Coronavirus, ma l’intenzione di realizzare qualche foto per un servizio giornalistico, ed è tornato subito il sorriso.

