Il Comune di Reggio Calabria aderisce al Dantedì [VIDEO]

25 Marzo 2020 13:29

Anche il Comune di Reggio Calabria aderisce al #Dantedì, l’evento di apertura dei festeggiamenti per i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. A Reggio Calabria Irene Calabró, assessore alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale, ha accolto la proposta di alcuni artisti e professionisti reggini per celebrare la ricorrenza seppure a distanza. A corredo dell’articolo il video di presentazione dei tre volumi con la lettura di alcuni brani accompagnata da un sottofondo musicale. E’ la giovane Cecilia Puccinelli a introdurre per tre terzine per ciascun libro, accompagnata dalle note musicali dei maestri Fulvio Puccinelli al violino e Pino Puntorieri al pianoforte. Il video è realizzato da Antonio Melasi con il coordinamento editoriale di Giorgio Gatto Costantino. Ma oggi, 25marzo, anche noi siamo tutti chiamati a leggere Dante e a riscoprire i versi della Commedia, lo faremo a distanza con pillole, letture in streaming, performance,usando #Dantedì e #IoleggoDante.

