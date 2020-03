Reggio Calabria abbraccia Maria Antonietta Rositani che finalmente torna nella sua città

24 Marzo 2020 18:15

Reggio Calabria: dopo un anno Maria Antonietta Rositani torna nella sua città

Dopo un anno da quel terribile 12 Marzo, Maria Antonietta Rositani, la donna data alle fiamme dall’ex marito Ciro Russo in via Frangipane a Reggio Calabria, finalmente torna nella sua città. Maria Antonietta, grazie all’impegno dell’Onorevole Francesco Cannizzaro che già nei mesi scorsi le era stato molto vicino, è riuscita ad essere accolta agli ospedali Riuniti di Reggio Calabria e proprio stamattina è partita dal centro grandi ustionati di Bari a bordo di un’ambulanza. Ecco le parole di soddisfazione di Cannizzaro: “Adesso Maria Antonietta si trova in autostrada che finalmente sta facendo rientro a Reggio, mi ha chiesto di annunciare questa splendida notizia che mi riempie di gioia e ci regala un sorriso in un momento difficile. Abbiamo trovato la soluzione ideale affinchè possa essere accolta e curata agli Ospedali Riuniti dalle nostre eccellenze mediche, e sono orgoglioso di poterle urlare: “BENTORNATA A CASA”.

