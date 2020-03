17 Marzo 2020 20:39

Reggio Calabria, dettagli sul ritrovamento di un cadavere nelle campagne di Roccella Jonica

E’ stato ucciso con un colpo d’arma da fuoco Pasquale Schirripa, l’uomo di 60 anni ritrovato stamattina già morto dai Carabinieri della Compagnia di Roccella Jonica nelle campagne di Contrada Furro Superiore, a Gioiosa Jonica, in Provincia di Reggio Calabria. L’uomo era riverso in un terreno di sua proprietà dove accudiva gli animali. Schirripa, incensurato, era un operaio specializzato dell’Enel. Le indagini condotte sotto la direzione della Procura di Locri non escludono alcuna ipotesi.

