Reggio Calabria, 3 medici degli Ospedali Riuniti condannati per omicidio colposo dopo la morte di una signora

5 Marzo 2020 10:50

Reggio Calabria, la nota diffusa dall’avvocato Michele Miccoli sull’esito del processo in cassazione relativo alla morte della signora Marilena Licandro

Di seguito pubblichiamo integralmente la nota diffusa dall’avvocato Michele Miccoli:

“Il Tribunale di Reggio Calabria, tramite la dott.ssa Federica Brugnara, si è definitivamente pronunciato su un complessa vicenda relativa al decesso della sig.ra Marilena Licandro avvenuto nel 2012 presso gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. I fatti concernevano un profilo di responsabilità medica che secondo la Procura di Reggio Calabria, rappresentata dal PM dott. Andrea Sodani, vedeva responsabili alcuni operatori sanitari sia del Policlinico Madonna della Consolazione sia dell’ospedale Riuniti di Reggio Calabria, ove la paziente era deceduta. Il processo si è articolato per lunghi anni con una battaglia processuale che sembrava non avere più fine. Solo la diligenza del Giudice Brugnara ha consentito che il reato non andasse prescritto.

Le indagini condotte dalla Procura avevano interessato originariamente 10 medici ed era stata disposta una consulenza sanitaria di parte che indicava quali responsabili tutti i sanitari per non avere saputo diagnosticare e quindi curare tempestivamente ed efficacemente la perforazione del duodeno occorsa alla paziente Marilena Licandro a seguito di una gastroscopia. Secondo la tesi dell’accusa, l’accertamento invasivo eseguito presso il Policlinico Madonna della Consolazione dal dott. Cannizzaro aveva causato una lesione da scoppio che dopo 9 giorni dall’intervento aveva portato allo shock settico della paziente e successivamente al decesso. Il dott. Cannizzaro era stato poi prosciolto in sede di indagini con formula ampia.

La tesi dei periti del PM non appariva comunque esaustiva, perché presentava alcune incompatibilità logiche e sanitarie tanto che in sede di indagini, il GUP di Reggio Calabria Dott. Lauro, aveva emesso una sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste, assolvendo così tutti gli imputati.

La decisione del Dott. Lauro era stata caratterizzata essenzialmente da una consulenza tecnica collegiale disposta a seguito delle contestazioni mosse dai sanitari imputati ai periti del PM.

La consulenza collegiale disposta dal GUP, e presieduta dai proff.ri Cruisci e Franculli, aveva infatti ritenuto che non vi era stata “una lesione da scoppio” conseguente ad una perforazione del duodeno durante la gastroscopia, bensì si era verificata una “fissurazione” di lieve entità che non era visibile, rilevabile, silente e quindi non diagnosticabile e curabile. Non aveva quindi ravvisato alcun elemento di responsabilità a carico di tutti i gli operatori sanitari.

I parenti della vittima avevano proposto ricorso per Cassazione, che a sua volta ha annullato il provvedimento del GUP di Reggio Calabria per motivi procedimentali, suggerendo ulteriori accertamenti istruttori che all’epoca non era stati ancora eseguiti.

Instauratosi quindi il giudizio innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, venivano escussi molteplici testi, per lo più parenti della Licandro, e molti sanitari ed infermieri del Policlinico e dell’Ospedale di Reggio Calabria. Venivano altresì ascoltati nuovamente sia i periti del PM, sia il collegio peritale disposto dal GUP e moltissimi consulenti di parte.

L’istruttoria si è svolta a tamburo battente, un vero tour de force, nel senso che moltissime udienze sono state trattate in un tempo assolutamente “irragionevole” per i normali tempi della giustizia italiana. Il Tribunale ha minuziosamente esaminato la posizione di tutti gli imputati, giungendo a conclusioni diverse. Infatti ha assolto tutti gli operatori sanitari del Policlinico della Madonna della Consolazione con la formula più ampia perché il fatto non costituisce reato, ai sensi dell’art.544 comma 3 cpp. Prima di giungere a tale assoluzione il giudice ha dovuto ascoltare le serrate arringhe dei difensori.

In particolare l’Avv. Michele Miccoli (nella foto a destra), difensore della dott.ssa Angela Mirto, ha arringato per oltre due ore mettendo in evidenza che il fatto non costituiva reato in quanto i tempi in cui la dott.ssa Mirto aveva avuto in osservazione la paziente, e precisamente subito dopo la gastroscopia, erano così ridotti da non consentire la rilevabilità di una silente fissurazione che si è manifestata solo dopo 9 giorni. Il penalista ha evidenziato inoltre l’erroneità sotto il profilo scientifico e logico di quanto sostenuto dai periti del PM che avevano ritenuto il decesso causato da una lesione da scoppio durante l’esecuzione della gastroscopia.

Il lungo intervento è stato corredato da precisi riferimenti scientifici e giuridici e da una stringente logica che escludeva da ogni ragionevole dubbio qualsivoglia responsabilità dei sanitari ed in particolare della dott.ssa Mirto, in quanto non era scientificamente condivisibile che una lesione da scoppio potesse manifestarsi dopo ben 9 giorni dall’esame gastroscopico. Peraltro ha evidenziato come il collegio peritale si era pronunciato escludendo profili di responsabilità per i sanitari. A ciò andava aggiunto che la paziente si era dimessa spontaneamente dal policlinico interrompendo quindi tutti gli esami e gli accertamenti predisposti dagli stessi medici che quindi non hanno potuto effettuare una completa diagnosi su un soggetto che riportava molteplici patologie

La dott.ssa Stefania Bruno è stata assistita dall’Avv. Signorina Frisenda del foro di Messina, che si è soffermata con dovizia di particolari e competenza sugli aspetti sanitari e sulla infondatezza della testi sostenuta dal PM. La dott.ssa Roberta Nava è stata difesa dall’Avv. Ilenia Quattrocchi ed il dott. Giuseppe Mammì è stato difeso dall’Avv. Giampaolo Catanzariti che ha stigmatizzato lungamente la infondatezza dell’accusa mossa al Vice Primario del Policlinico. È stata quindi esclusa dal Giudice completamente la responsabilità degli operatori sanitari del Policlinico di Reggio Calabria perché il fatto non costituisce reato.

Ad una più sfumata conclusione di assoluzione, ai sensi dell’art.530 II comma è giunto il Giudice nei confronti del Primario del Policlinico dott. Giancarlo Pulitanò, difeso dall’Avv. Carlo Morace e del dott. Bruno Modafferi, Primario dell’Ospedale di Reggio Calabria, difeso dall’Avv. Rosario Maria Infantino, e del Dott. Giuseppe Colica difeso dall’Avv. Roberto Fiorino, che hanno dibattuto sostenendo la estraneità dei loro assistiti in rapporto alla vicenda.

Il Giudice ha ritenuto che nei confronti dei suddetti sanitari, il fatto non era stato commesso e quindi ne è conseguita l’assoluzione dei predetti medici.

Il Tribunale ha invece condannato per il reato di omicidio colposo i dottori dell’Ospedale di Reggio Calabria, Francesco Condemi, difeso dall’Avv. Giovanni De Stefano, Lorenzo Stilo, difeso dall’Avv. Emilia Pino e Antonino Modafferi, difeso dall’Avv. Ottavio Misefari.

I legali hanno tutti invocato l’innocenza dei propri assistiti in quanto non vi era la certezza al di fuori di ogni ragionevole dubbio di una responsabilità per come anche sostenuto dalla perizia collegiale disposta dal GUP. Il Tribunale ha disatteso la linea difensiva, limitandosi ad escludere le circostanze aggravanti contestate loro. Gli stessi sono stati quindi condanti alla pena di un anno di reclusione con la sospensione condizionale della pena per tutti i tre imputati. Ha accolto altresì le richieste risarcitorie avanzate dalla parti civili, Raffaella Santoro difesa dall’Avv. Giuseppina Strangio, Giuseppe Orlando Licandro difeso dall’Avv. Giuseppe Morabito, nonché Caterina Tripodi difesa dall’Avv. Mario Santambrogio. I legali avevano chiesto la dichiarazione di responsabilità di tutti gli imputati ed il relativo risarcimento del danno. Il Tribunale ha escluso entrambe le richieste per i medici mandati assolti, mentre ha disposto il risarcimento in separata sede per i tre sanitari condannati, oltre le spese. Ha rigettato la richiesta di provvisionale avanzata“.

