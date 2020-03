Reggina, parla l’uomo del match Paolucci: il gol, il discorso del presidente e l’emergenza

9 Marzo 2020 22:05

La Reggina ha conquistato tre punti preziosissimi contro il Picerno, decisivo il centrocampista Paolucci. Le dichiarazioni del calciatore

E’ il momento di analizzare il successo della Reggina nella sfida di campionato contro il Picerno, 0-2 il risultato finale grazie alle reti di Paolucci e Sarao. Le indicazioni arrivano proprio dall’ex centrocampista del Monopoli a ‘Passione Amaranto’: “il clima era strano, a porte chiuse non è la stessa cosa. Siamo entrati in campo con la giusta mentalità e siamo stati bravi a raddoppiare. Finalmente ho dimostrato il mio valore. E’ andata bene sono molto felice, il mister mi ha dato fiducia. C’è un grande gruppo. Il Picerno ha fatto molto possesso palla con due-tre calciatori di categoria. C’erano parecchi spazi e non siamo stati cattivi negli ultimi metri. Sono contento per Sarao, ha fatto un grande gol. Siamo dei professionisti e dobbiamo rispettare le scelte del mister. Mi sono allenato sempre bene e ho risposto. Mi piace giocare in tutte le zone del centrocampo. Devo ancora migliorare. Ho lasciato un bel ricordo a Monopoli, ho tanti amici. Contro di noi hanno sfruttato l’episodio dell’espulsione di De Rose”.

SULLE PORTE CHIUSE – “E’ come giocare a campo neutro, e non avvantaggia i padroni di casa. I risultati di ieri l’hanno confermato”.

SULLA POSSIBILE SOSPENSIONE DEL CAMPIONATO – “E’ strano, non giocheremo per 4 giornate. Il campionato si può falsare”.

SUL RUOLO – “Il mister mi chiedeva di andare sul mediano avversario, mi sono mosso tanto. Non ho capito niente durante l’esultanza, i compagni mi vogliono bene e mi aiutano tantissimo”.

SUL GOL – “Ho provato a tirare di esterno, il pallone arrivava forte e l’ho colpito nel modo migliore. Ho abbracciato tutta la panchina”.

SULLE VOCI DI GENNAIO – “Abbiamo parlato di un trasferimento, ma dopo la società mi ha dichiarato incedibile. Non era facile rimanere in quel momento, il mister mi ha tranquillizzato”.

SUL PRESIDENTE GALLO – “Ha parlato anche del Coronavirus, anche della possibilità di sospendere il campionato. ha toccato l’aspetto mentale”.

SU TOSCANO – “E’ un martello, è sempre pensieroso e ci dà la giusta carica. Dopo una vittoria sorride”.

Valuta questo articolo