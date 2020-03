Reggina, gli ultras amaranto: “dopo una guerra c’è sempre una festa, lottiamo insieme e rispettiamo le indicazioni di sicurezza”

9 Marzo 2020 15:31

Reggina, il comunicato dei Diffidati Liberi: gli ultras amaranto danno sostegno agli operatori sanitari e mandano un messaggio alla cittadinanza

Messaggio di grande maturità lanciato dagli ultras amaranto in merito all’emergenza coronavirus. Tramite la propria pagina Facebook il gruppo Diffidati Liberi ha lanciato un appello alla cittadinanza: “in questo momento particolare e difficile per il mondo intero e per il nostro paese, vorremmo esprimere la nostra gratitudine a tutti gli operatori sanitari che da settimane si adoperano giorno e notte per vincere questa guerra, nessuna guerra sarà vinta però se ognuno di noi non farà il suo dovere, oggi più che mai invitiamo tutti a lottare a testa alta, con orgoglio e intelligenza, rispettando le indicazioni di sicurezza e i consigli per le precauzioni da prendere. Dimostriamo di essere un grande popolo e un grande paese, prima lo faremo e prima vinceremo questa guerra, perché dopo una guerra c’è sempre una festa e noi vogliamo festeggiare 2 volte”. Il calcio in questo momento è un po’ passato in secondo piano ma, una volta superata questa situazione, i tifosi sperano di poter esultare per la promozione in Serie B.

