Reggina, Toscano: “vi spiego perché non ho sostituito De Rose”

2 Marzo 2020 14:08

Mister Toscano ha spiegato perché non ha sostituito De Rose nell’intervallo di Reggina-Monopoli: il centrocampista nella ripresa è stato espulso

L’episodio dell’espulsione di Francesco De Rose ha cambiato il match Reggina-Monopoli e influito sul risultato finale. Il centrocampista amaranto era già stato ammonito nel primo tempo e in più di un’occasione aveva rischiato il doppio giallo. Nell’intervallo il tecnico Mimmo Toscano ha scelto di mandare in campo Doumbia ma, invece di sostituire il capitano, ha rilevato dal campo il greco Sounas. Ai microfoni di Antenna Febea l’allenatore ha spiegato il perché di quel cambio: “in altre situazioni De Rose ha preso ammonizioni nel primo tempo e poi ha condotto le gare in maniera tranquilla. Ingenua quella della prima parte, troppo irruento nella seconda, ma chiaramente non possiamo addossare al capitano la responsabilità della sconfitta. L’inferiorità numerica ha inciso moltissimo sul risultato, fermo restando che anche con Doumbia abbiamo avuto l’opportunità di pareggiare la sfida. Siamo stati costretti a schierare una difesa inedita e per caratteristiche la presenza di De Rose in quel centrocampo era fondamentale. Fosse stato espulso chiunque altro, poteva andare diversamente. Ho cambiato Sounas per dare maggiore incisività in attacco, non potevo sapere cosa sarebbe successo dopo. La partita non lasciava presagire a cose di particolare preoccupazione e quindi non aveva senso pensare di gestire il pareggio, parliamo a conclusione del primo tempo”.

