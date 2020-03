Reggina, Toscano: “ho diverse soluzioni per sostituire De Rose. Ecco il punto sugli infortunati”

7 Marzo 2020 12:31

Reggina, il tecnico Domenico Toscano ha analizzato la gara di domani col Picerno: indicazioni sulla formazione e la situazione legata all’infermeria

Il mister Domenico Toscano non è potuto intervenire come di consueto in conferenza stampa alla vigilia del match. Oltre alla decisione di giocare a porte chiuse, la Lega Pro ha scelto di sospendere anche questo tipo di attività per evitare il rischio di contagio del COVID-19. In ogni caso l’allenatore amaranto ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della TV ufficiale al termine della rifinitura effettuata al Centro Sportivo Sant’Agata, per analizzare la sfida di domani in trasferta contro il Picerno.

Che gara si aspetta?

“Affrontiamo una squadra completamente rinnovata, è un momento particolare del campionato per tanti fattori, si entra in una fase decisiva, bisogna rispondere presenti e capire anche subito il contesto della gara di domani considerando le porte chiuse”

E’ stata analizzata la gara con il Monopoli?

“Come tutte le partite è stata analizzata a 360°, lo facciamo in modo costruttivo, sappiamo come ripartire, dobbiamo capire che le dinamiche e i contesti sono cambiati soprattutto per le porte chiuse, noi dobbiamo essere pronti anche a questa nuova sfida”.

Mancherà capitan De Rose, sono state provate diverse soluzioni?

“Ho provato diverse soluzioni, potrebbe giocare Sounas, De Francesco, Nielesen, ma a prescindere da chi scenderà in campo, quello che farà la squadra è la cosa più importante”.

Per quanto riguarda l’infermeria?

“Forse riusciamo a recuperare Reginaldo che ha dato ampia disponibilità anche se ha pochi giorni di allenamento sulle gambe, non è completamente guarito, ma mi piace l’atteggiamento dei ragazzi che vogliono essere tutti presenti a questo finale di campionato”.

