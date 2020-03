Reggina, Toscano: “soddisfatto di Paolucci e Sarao. Il presidente Gallo ci ha parlato prima della gara…”

8 Marzo 2020 17:20

Reggina, le parole di Toscano al termine della gara contro il Picerno: tanti complimenti per gli autori dei gol, Paolucci e Sarao

Soddisfatto il tecnico Mimmo Toscano per la prestazione odierna della Reggina. L’allenatore amaranto ha ottenuto risposte importanti da calciatori che giocano meno, lo confermano le sue parole rilasciate ai microfoni della Tv ufficiale al termine della gara vinta contro il Picerno. Di seguito le sue parole: “è stato importante vincere oggi per cancellare la sconfitta di domenica scorsa. Sono molto contento per Paolucci e Sarao. Tutto il gruppo era qui, anche gli indisponibili. E’ il gruppo la vera forza di questa squadra. Non solo i ragazzi, anche il presidente ci è stato vicino venendo qui a Potenza. Ha parlato negli spogliatoi prima della gara, porta anche bene (ride, ndr). Sappiamo i sacrifici che dovrà sostenere in questo momento, che si dovrà giocare a porte chiuse. E’ stata una prestazione notevole su un campo difficile. Paolucci? Da tempo sta bene, tutto l’anno lo ha dimostrato seppur giocando poco, non per demerito suo ma per merito di altri. Si è guadagnato lo spazio ed oggi con questa prestazione mi ha reso felice. Avellino? Ci godiamo questa vittoria e da martedì penseremo alla prossima sfida. Non sarà facile senza il nostro pubblico”.

