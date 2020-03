Reggina, Toscano prende in giro i palleggi di Reginaldo: “male, male!” [FOTO]

19 Marzo 2020 13:40

Reggina Social – Siparietto su Instagram tra Reginaldo e Mimmo Toscano: l’allenatore amaranto prende in giro l’attaccante per il video postato

Reginaldo non si sta facendo sopraffare dalla noia in questi giorni di stop a campionato ed allenamenti. Sebbene le porte del Sant’Agata siano ancora chiuse, l’attaccante della Reggina sta continuando a tenersi in forma anche da casa. A testimoniarlo il video postato su Instagram in cui si esibisce con palleggi e stop di petto. Tra i vari commenti è saltato all’attenzione soprattutto quello del tecnico Mimmo Toscano, che scherzosamente lo ha bacchettato: “male, male Regi”. E’ la dimostrazione che nonostante la distanza il gruppo amaranto resta sempre molto unito, ciò lascia ben sperare i tifosi per il proseguo della stagione.

