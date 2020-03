Reggina, Toscano: “una sconfitta dopo una serie di gare difficili può capitare, ma nessun calo fisico”

3 Marzo 2020 12:51

Intervista all’allenatore Toscano: il tecnico della Reggina ha analizzato la sconfitta contro il Monopoli, gara da mettere alle spalle al più presto

“Brucia non tanto perché subita in casa, dà fastidio perché si tratta di una sconfitta”, è questo il pensiero di Mimmo Toscano che a mente fredda analizza la gara persa col Monopoli. L’allenatore amaranto ha tentato nella ripresa di portare a casa i tre punti, ma un episodio sfortunato ha indirizzato il match nella direzione opposta a quella immaginata: “ricordando lo svolgimento della partita realizzi che sino all’espulsione il confronto era bilanciato. Non ci sono stati grandi pericoli”. Di seguito l’intervista riportata sull’edizione odierna del Corriere dello Sport a firma del giornalista Eugenio Marino.

L’inizio non è stato il solito della Reggina. Come mai?

“Forse un reparto difensivo tutto nuovo che può perdere, in qualche momento, i meccanismi di sempre”.

Errori individuali nel palleggio o nella proposizione del gioco?

“Nel palleggio no; almeno non così evidenti. Potevamo fare meglio negli ultimi 16 metri. Abbiamo sbagliato qualche soluzione”.

Le scelte pianificate sono state attuate come sempre o l’applicazione è stata sbagliata?

“Potevamo fare meglio in qualche situazione. Nel complesso, però, non abbiamo fatto male. Dopo una serie di gare come Bari, Ternana, Catania, Paganese e Catanzaro può capitare di non fare benissimo. Senza espulsione avremmo fatto meglio. L’assenza di De Rose non ci ha consentito di mantenere il nostro equilibrio».

E’ emersa stanchezza fisica, mentale o conseguenza degli infortuni?

“Escludo qualsiasi tipo di stanchezza. Anche in dieci, e per tutta la seconda parte della gara, abbiamo corso molto. Dopo lo svantaggio abbiamo creato un paio di circostanze per tornare in parità soprattutto quella con Doumbia”.

Cosa ha detto ai calciatori dopo la sconfitta?

“Quello che ho sempre detto anche dopo ogni vittoria. Mettiamoci alle spalle questa sconfitta e pensiamo alla prossima gara con il Picerno, un’altra partita difficile come tutte quelle che mancheranno sino alla fine. La prepareremo bene poggiando il lavoro sulle nostre certezze e nella consapevolezza di fare una grande prestazione”.

