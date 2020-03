Reggina, Toscano: “gare a porte chiuse o stop definitivo del campionato, ecco cosa penso”

12 Marzo 2020 11:53

Intervista al tecnico Domenico Toscano: l’allenatore della Reggina non vuole sentir parlare di Serie B già in tasca, considerazioni anche sullo stop del campionato

Stop agli allenamenti in casa Reggina. Attraverso un comunicato diramato questa mattina sul sito ufficiale, la società amaranto ha deciso di sospendere le sedute della prima squadra fino al 16 marzo. Martedì poi la squadra si ritroverà al Centro Sportivo Sant’Agata per la ripresa delle attività. “Stiamo attraversando una fase delicata della nostra storia. L’epidemia si sta allargando a macchia d’olio e anche noi siamo molto preoccupati”, ha svelato il tecnico Mimmo Toscano alle colonne della Gazzetta del Sud. La società del presidente Gallo ha comunque già predisposto tutte le procedure necessarie per tutela la salute dei propri tesserati e dipendenti. “Adesso serve freddezza e grande senso di responsabilità per superare l’emergenza, seguendo in maniera dettagliata tutto quello che ci dicono gli esperti – sottolinea il tecnico – . Ad ognuno dei ragazzi è stata consegnata una tabella di lavoro per mantenere la condizione fisica, il campionato dovrebbe riprendere il 5 di aprile ma è probabile che slitti ancora di una settimana. Sicuramente meglio fermarsi che giocare a porte chiuse, il calcio senza pubblico non è calcio”.

Non solo di emergenza coronavirus, nell’intervista si parla anche di calcio. Toscano non vuol sentire parlare di Serie B in tasca: “sarebbe sbagliato pensarlo, il traguardo è ancora lontano. Bisogna andare avanti pensando ad una partita alla volta, ripartiremo contro l’Avellino e siamo consapevoli di non poter mollare. Sarao e Paolucci una sorpresa? Forse per gli altri non certo per me ed il mio staff. Contento perché hanno dimostrato di possedere qualità soprattutto umane”. Infine una considerazione sull’ipotesi di uno stop definitivo al campionato: “è un argomento su cui non voglio discutere, spetterà ad altri decidere”.

Valuta questo articolo