Reggina, Taibi: “vi svelo il segreto di questa squadra. Catanzaro? Spero possa raggiungere i play-off”

14 Marzo 2020 12:17

Reggina, intervista al d.s. Massimo Taibi: il direttore amaranto ha fatto il punto della situazione

E’ fissata per lunedì la ripresa degli allenamenti in casa Reggina ma, vista la situazione di emergenza legata alla diffusione del Covid-19, la società monitora costantemente la situazione che potrebbe cambiare di ora in ora. Per capire che aria tira all’interno della dirigenza amaranto, il d.s. Massimo Taibi ha rilasciato un’intervista per le colonne odierne della Gazzetta del Sud. In un momento così delicato, c’è poca voglia di parlare di calcio: “lavoro continuamente anche da casa. Sto vivendo questi giorni con grande malinconia ma anche senso di responsabilità. Siamo preoccupati per le nostre famiglie, lo sport passa in secondo piano. Chiamo spesso i calciatori, sanno cosa fare, fortunatamente sono tutti in buona salute. Lunedì con lo staff sanitario decideremo cosa è meglio fare, senza trascurare nessun dettaglio. Qual è il segreto della Reggina? Il gruppo. Abbiamo fatto squadra isolandoci rispetto all’esterno: il sottoscritto, il mio collaboratore Patti, l’allenatore e la squadra. Ringrazio il presidente che ci ha messo nelle condizioni di poter lavorare, la dottoressa Federica Scipione, che considero un punto di riferimento. Anche il dissequestro del centro sportivo, grazie al contributo di Ennio Russo, è un altro traguardo raggiunto dal presidente. Siamo riusciti ad avere la struttura per intero”. Infine il direttore sportivo ha risposto ad una domanda sul Catanzaro di mister Auteri: “auguro al presidente Noto e al d.s. Lo Giudice, persone serie e competenti, di raggiungere i play-off.”.

